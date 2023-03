A Liceo Newton la conferenza stampa nazionale di Vivicittà 2023

Lo sport racconta e insegna: Vivicittà 2023 ha scelto una scuola per la conferenza stampa nazionale, che si terrà a Roma, mercoledì 29 marzo, nell’Aula magna del Liceo Scientifico Newton, in viale Manzoni.

Sarà occasione di informazione e di didattica, parteciperanno alcune classi del liceo insieme ai loro professori e professoresse. Verranno annunciate le novità dell’edizione 2023 della “Corsa più grande del mondo”, come è stata definita negli anni, ma sarà anche l’occasione per un dialogo con i ragazzi, che interverranno insieme ai loro professori, faranno domande e considerazioni sull’importanza dei diritti e su come trasmetterli attraverso lo sport.

Quest’anno infatti il sottotitolo di Vivicittà è proprio questo, la “Corsa dei diritti”: oltre trenta città, un contenitore di esperienze e di mobilitazioni podistiche che in ogni città assumeranno il colore del diritto alla sostenibilità ambientale, alla salute, alla tutela dei centri storici, all’inclusione, all’aggregazione giovanile.

La preside del Liceo Newton, Cristina Costarelli, presidente Anp-Associazione nazionale presidi-sezione Lazio, spiegherà l’importanza dell’apertura delle scuole al territorio e del valore dello sport.

Tra un intervento e l’altro di giornalisti e studenti, verranno annunciate le novità e le caratteristiche di Vivicittà 2023 con gli interventi di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp; Stefano Mei, presidente nazionale Fidal ed assiduo partecipante alla manifestazione Uisp negli anni ’80 (2° nel 1988 e 3° nel 1989 nella classifica unica nazionale compensata); Sandro Donati, direttore dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni che ha affiancato l’Uisp nella definizione dei coefficienti di compensazione. Sono previsti i videointerventi di Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute Spa, quello di Giovanni Malagò, presidente Coni e la partecipazione di Andrea Crociani, Client Manager Marsh.

La conferenza stampa nazionale sarà anche l’occasione per presentare il percorso di Vivicittà nella Capitale, con l’intervento di Simone Menichetti, presidente Uisp Roma.

Due media partner storici accompagneranno Vivicittà anche quest’anno: si tratta di Radio 1 Rai, in rappresentanza della quale interverrà il caporedattore Filippo Corsini e il Corriere dello sport, per il quale è previsto un videointervento del direttore Ivan Zazzaroni.

Agli interventi dei promotori, dei patrocinatori e dei compagni di strada di Vivicittà si alterneranno quelli di alcuni giornalisti che parleranno di sport e diritti.

Il primo diritto è quello alla pace. Ne parlerà Carlo Paris, giornalista Rai con una lunga esperienza come corrispondente da Gerusalemme. Il diritto all’ambiente attraverso lo sport verrà trattato da Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport e ideatore della “Corsa di Miguel” (a proposito di diritti), che ricorda sempre con piacere gli anni di “Corri per il Verde” organizzata dall’Uisp a Roma. Corrado Zunino, giornalista di Repubblica, parlerà di sport e scuola e di diritto all’istruzione.