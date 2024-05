A Palazzo Valentini il “G7 Urbano”

A Palazzo Valentini, Roma Capitale ospita le delegazioni tecniche dei 7 Paesi del “G7 Urbano”, per illustrare e condividere le principali dinamiche di trasformazione urbana che riguardano la Capitale.

In programma gli interventi del Direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica e P.N.R.R., Raffaele Barbato, del Direttore Generale, Paolo Aielli, del Direttore del Dipartimento della Trasformazione Digitale, Enrico Colaiacovo e del Direttore dell’Ufficio Clima, Edoardo Zanchini.

Gli esponenti di Roma Capitale illustrano ai delegati il piano di investimenti complessivo “Next Generation Rome” che, grazie a diverse fonti di finanziamento europee fra cui spicca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la città di Roma sta portando avanti con i numerosi interventi finalizzati a rendere questa metropoli un luogo innovativo, dotato delle più moderne tecnologie ma al tempo stesso sostenibile ed inclusivo per soddisfare le esigenze più eterogenee dei suoi di abitanti.

Si parla quindi di misure per far fronte ai cambiamenti climatici, di transizione digitale, inclusione sociale, piani urbani, economia circolare e transizione ecologica. Il panel di discussione è occasione di confronto ed arricchimento reciproco per Roma Capitale e per le delegazioni del G7 Urbano.

A dimostrazione del lavoro di coniugazione fra innovazione e recupero del patrimonio storico-artistico, nel pomeriggio i delegati verranno accompagnati in visita in due luoghi della Città di Roma che rappresentano in pieno i concetti di recupero e valorizzazione: prima la nuova stazione della metropolitana Linea C Porta Metronia, che prosegue sulla via delle “stazioni museo” inaugurata dalla Stazione San Giovanni Metro C grazie alla valorizzazione dei ritrovamenti archeologici avvenuti durante gli scavi delle gallerie, e successivamente la visita proseguirà presso l’ Ex Mattatoio di Testaccio, che da luogo di macellazione delle carni si trasforma in una Città delle Arti e polo culturale di spicco.

Il G7 Urbano si colloca nel quadro del cinquantesimo forum intergovernativo del G7, di cui l’Italia ha assunto la Presidenza per il 2024, trattando il tema dello Sviluppo Urbano Sostenibile a livello globale insieme ai Ministri competenti in materia i quali, in continuità con le precedenti presidenze, hanno il compito di sviluppare politiche condivise sul tema.

In particolare, per l’Italia è obiettivo fondamentale portare l’attenzione sulla rigenerazione territoriale e urbana finalizzata a promuovere e preservare il patrimonio naturale e culturale non come obiettivo in sé, ma come potente strumento per raggiungere obiettivi sociali, economici ed ecologici.

A coordinare le attività romane che si sviluppano fino al 22 Maggio, è il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud in collaborazione con il MAECI, che ospita gli incontri del 20 e del 22 Maggio presso la sua sede.

