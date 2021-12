A Roma il 1° Symposium GM20-2021

Il 15 dicembre 2021, alle ore 16.30, nella Sala Conferenze Domus Australia di via Cernaia 14/b, a Roma, si terrà il 1° Symposium GM20-2021. Il meeting è una leader class di venti grandi medici organizzato dall’organizzazione no-profit Mida Academy, un’associazione di giuristi, medici e ricercatori scientifici sull’intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito sanitario. Venti luminari della scienza, in presenza e in diretta streaming, si confronteranno sui temi dell’emergenza sanitaria, delle innovazioni tecnologiche, delle problematiche post pandemia e della futura digitalizzazione.

Interverranno in presenza, tra gli altri: Fabrizio d’Alba, Direttore Generale Policlinico Umberto I; Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Giuseppe Guaglianone, Vicepresidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Roma; Antonio Magi, Presidente OMCEO Roma; Corrado Girmenia, Direttore Responsabile Pronto soccorso Ematologia Policlinico Umberto I; Massimo Bonucci, Presidente ARTOI – Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate; Massimo Vergine, Responsabile Unità Operativa Complessa Chirurgia della Mammella Policlinico Umberto I; Antonino Galletti, Presidente Ordine Avvocati Roma.

Modereranno il dottor Emilio Orlando e la dottoressa Maria D’Amico.

Lo scopo del simposio è anche quello di analizzare le criticità economiche e sociali emerse in capo al Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della pandemia da Covid-19.

La pandemia ha sensibilizzato la creazione di un nuovo piano nazionale (PNRR), fornendo un documento pilota capace di iniziare a lavorare sulla risoluzione dei problemi fin qui pervenuti e che costituisce una buona base di partenza per la prevenzione, attraverso la collaborazione tra scienza e diritto, anche seguendo le esperienze nazionali e internazionali e i provvedimenti di indirizzo esistenti, sia livello UE che a livello OMS.

Dopo il simposio, a seguire, intorno alle 19, ci sarà il Concerto di Natale del violinista Andrea Casta, trasmesso dalla Cappella della Domus Australia. Tutto l’evento potrà essere seguito in diretta streaming attraverso i canali social della Mida Academy:

https://www.facebook.com/MIDA-Academy-111059197178971

https://www.instagram.com/mida.academy/

https://www.youtube.com/channel/UCdP_TUFYnHffXOxkGIH4JHQ

Per chiarire, dalla pagina di Facebook, la Mida Academy è un’associazione che nasce per difendere, promuovere e sostenere i Diritti Umani in Italia e nel mondo, salvaguardando i problemi socio-culturali di ogni individuo, ergendosi come intermediario tra il cittadino e le istituzioni.