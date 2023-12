A San Luca Evangelista al Prenestino riparte la Rassegna dei Presepi

Grazie al desiderio e al carisma di Don Romano Parroco di San Luca Evangelista e allo staff dei volontari della Parrocchia, anche quest’anno nell’ambito delle manifestazioni Natalizie, la Parrocchia, ripropone la rassegna denominata “Presepi al Prenestino 2023”.

La rassegna ha per scopo la valorizzazione del Presepe per consolidare e condividere la nostra tradizione cristiana e storico-culturale che si tramanda da secoli, attraverso una qualsiasi forma di realizzazione spontanea. – La partecipazione alla rassegna è aperta a tutti: famiglie, singoli cittadini, soggetti pubblici e privati, associazioni, gruppi, scuole, ecc., senza limite di età, che realizzino l’opera nel territorio della Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino. La partecipazione di minori di età dovrà essere necessariamente formalizzata da titolare o esercente la responsabilità genitoriale.

Le iscrizioni si effettuano a mano consegnando l’apposito modulo di iscrizione presso la segreteria parrocchiale o presso la postazione di accoglienza della Parrocchia, oppure (modulo firmato) via e -mail all’indirizzo: presepi.sanluca@gmail.com. Il modulo è possibile ritirarlo presso accoglienza o segreteria della Parrocchia, oppure scaricarlo dal sito WEB www.sanlucaroma.it, oppure dal portale “Facebook” http://www.facebook.com/sanlucaroma.

Il termine per l’iscrizione alla Rassegna è fissato per sabato 16 dicembre 2023, ore 19. – Per consentire la narrazione della tradizione del proprio presepe e per la sua condivisione fotografica, sarà fatta visita presso le case e/o gli esercizi commerciali dei partecipanti, da parte di due volontari incaricati dalla parrocchia nei giorni concordati telefonicamente con lo staff dell’organizzazione della Rassegna – L’autore del presepe o dei presepi, con la partecipazione alla rassegna, deve garantire la paternità dell’opera ed autorizzare la pubblicazione e la diffusione delle foto/riprese che saranno fatte dai volontari incaricati dalla Parrocchia

Deve altresì – a pena di non ammissione/esclusione dalla rassegna -sottoscrivere l’informativa sui dati personali prevista dalla vigente normativa unionale e nazionale e prestare l’esplicito consenso ivi richiesto; l’informativa, in caso di soggetti diversi da persona fisica, sarà resa e riferita alla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza di essi. I partecipanti alla rassegna cedono tutti i diritti d’uso delle immagini, di riproduzione, di divulgazione e di eventuale rielaborazione del materiale fotografico e/o riprese dall’Organizzazione della Rassegna –

A tutti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione durante un evento/spettacolo che si terrà il 7 gennaio 2024 alle ore 16,30 presso il teatro San Luca sito Roma, in Via Renzo da Ceri 136 A