 A Villa De Sanctis: RUN4Hope – Corri per AIL nella tua città 

I runners capitolini hanno corso la Run4Hope domenica 14 aprile 2024 a Villa de Sanctis nel bellissimo nel Municipio Roma V, dove si si è svolta la quarta edizione della corsa organizzata dall’Atletica Villa De Sanctis, capeggiata dal Presidente Adalberto Sabatella e con la collaborazione del suo numeroso gruppo sportivo, comprese le persone non vedenti con i propri accompagnatori.

Centinaia di persone grazie anche alla giornata estiva hanno aderito all’iniziativa, invadendo i tanti percorsi del Parco indossando le T-shirt mulicolori delle Società di appartenenza nel verde del prato.

Moltissime le persone che a fine corsa – passeggiata si sono riuniti attorno al gazebo dell’Atletica Villa De Santis, per bere un bicchiere di tè fresco e mangiare una fetta di ciambellone, ma anche per effettuare una piccola donazione, ed avere in regalo una t-shirt, oppure un paio di occhiali da sole.

Alle ore 11.0 di sabato 13 aprile in tutte le regioni italiane era iniziata la quarta edizione della Run4Hope Massigen, quest’anno in favore di “AIL” contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Grazie a 400 associazioni sportive prevalentemente affiliate alla Fidal, decine di reparti militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica militare, di svariate sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri, del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e di numerosi singoli runners,hanno contribuito al coinvolgimento di circa 40.000 podisti.

Particolarmente impegnata anche l’Arma dei Carabinieri che ha allestito una settantina di infopoint.

Un’iniziativa unica nel suo genere, che ha l’obiettivo di mettere in movimento migliaia di persone, dal nord al sud d’Italia.

L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti territoriali tra Regioni, Province e Comuni.

I partecipanti hanno corso nelle loro città per una decina di km in forma sincronizzata con quelli delle zone limitrofe; senza confronti cronometrici con l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca mediante le loro donazioni, che andranno al 100% ai ricercatori di AIL essendo i costi organizzativi sostenuti dai partners della onlus promotrice.

La formula del Lazio, date le caratteristiche territoriali, ha previsto iniziative specifiche su Roma città e staffette di carattere provinciale su Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.

