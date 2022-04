Accade a Tor Sapienza

“Questo è l’unico municipio di Roma in cui ancora non è stata avviata la raccolta differenziata (porta a porta).” Così in un post su Facebook del 21/04/2022 di Umberto Placci, ex consigliere municipale del V Municipio.

“Circa un mese fa – prosegue Placci – feci notare a questa nuova amministrazione del V municipio che tra le vie di Vittorio Avondo, Morbelli e Dal Bono c’erano i secchioni rotti (come in foto) e sarebbe stato il caso di sostituirli.

Ora invece di sostituirli li hanno tolti del tutto spostandoli in piccola parte su via degli Armenti.

Questo è successo due giorni fa e un servizio che per tantissimi anni ha funzionato ora non c’è più, creando grossi problemi per le persone anziane e non solo che per buttare l’immondizia devono fare circa 300 metri a piedi.

Chiedo al presidente del V municipio Mauro Caliste e all’assessore all’ambiente Edoardo Annucci a nome di tutte quelle persone che mi hanno contattato di riportare un servizio che esiste da anni ed aiuta tantissime persone”.