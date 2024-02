Accade in Via Walter Tobagi, tra via Lanari e via Casa Calda a Tor Tre Teste-Torre Maura

Via Walter Tobagi, strada con molto traffico, macchine che transitano a velocità sostenuta, illuminazione scarsa se non scarsissima, alcune volte mancante, marciapiedi impraticabili per arbusti, alberi e alberelli, erbaccia, immondizia.

Ore 18,04 del 22 febbraio 2024, mentre con la macchina vado verso via Lanari, il tramonto appena passato, cielo con nuvole che diminuiscono la luminosità dell’inizio serata invernale, un anziano con bastone cammina sul ciglio della strada con passo incerto in direzione di via Casa Calda.

Qui non si tratta di erbaccia tagliata, non si tratta di immondizia, non si parla di alberi, si parla di sicurezza stradale.

Lo stesso discorso vale anche per via di Tor Tre Teste.

La competenza di fornire ai cittadini due marciapiedi calpestabili, dopo anni di trascuratezza e di incuria è in parte del V municipio e in parte del del VI Municipio. Ognuno provveda per la sua parte.

