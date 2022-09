“Accade più in un’ora che in cent’anni” di Anna Maria Disanto

Il 27 Settembre 2022 in Via Aldrovandi 16 – Sala Italia, alle ore 18.00 l’Associazione Pugliese di Roma organizza la presentazione del libro di Anna Maria Disanto “Accade più in un’ora che in cent’anni” (Ed. Aletti)

Interverranno:

l’Autrice, Anna Maria Disanto

Psicologa specializzata in Psicoterapia dell’età evolutiva, ha insegnato Psicologia dello Sviluppo all’Università di Tor Vergata fino al 2012. Negli anni più recenti si è dedicata alla narrativa, pubblicando cinque romanzi nei quali il Sud è sempre il vero protagonista. “Accade più in un’ora che in cent’anni” è la sua ultima fatica letteraria.

Lazzaro Rino Caputo

Già professore ordinario di Letteratura Italiana, “Docens Turris Virgatae”, nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi accademici ed associativi. Attualmente è Presidente dell’Ars Nova di Letteratura e Musica del Trecento di Certaldo. E’ Premio Internazionale Pirandello 2018.

Giampiero Bellardi

Giornalista professionista, ha lavorato in RAI per circa 40 anni occupandosi di informazione regionale presso la sede di Bari e di sport presso le sedi di Milano e Roma.

Henos Palmisano

Direttore del Centro Studi Teatrali UILT Lazio

Al termine VINO D’ONORE

Associazione Pugliese di Roma Aps via Ulisse Aldrovandi 16 – Roma www.associazionepugliesediroma.it info@associazionepugliesediroma.it