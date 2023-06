ACSI Italia Atletica, premiata in Campidoglio per i suoi 30 anni di successi

La Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e il Presidente della Commissione Sport Nando Bonessio hanno premiato nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio l’ACSI Italia Atletica, la squadra femminile di atletica leggera più titolata d’Italia.

Laura Bertuletti, insieme al Comandante delle Fiamme Gialle Gabriele Di Paolo, l'ex responsabile della sezione atletica dell'Aeronautica Militare Fabrizio Leoni e una delle atlete più importanti della storia dell'atletica italiana Rita Bottiglieri. A trent'anni dalla sua costituzione, era presente anche una delle fondatrici,

Svetlana Celli ha voluto sottolineare come l’impegno profuso dalla società in questi anni abbia portato lustro alla Città di Roma e la presenza delle tante atlete nell’aula sta a sottolineare come si sia lavorato bene in questi anni e certamente l’amministrazione comunale seguirà con attenzione l’evoluzione della società

Nando Bonessio, oltre a fare i complimenti alla squadra, ha rilanciato l’idea della costruzione di un Palazzetto dell’Atletica Indoor a Roma, impianto necessario per promuovere ancor di più la “Regina dello sport”.

Alessandro Onorato ha ricordato come questa società. oltre a conquistare 60 trofei societari e 200 individuali organizza una delle manifestazioni più belle al mondo come la Roma Appia Run e rispondendo alla sollecitazione di Bonessio ha dichiarato: «Il Comune come sapete fa la sua parte, stiamo mandando a bando 11 impianti che sono attualmente chiusi e riapriranno presto. Per quanto riguarda un Palazzetto per una pista indoor, il Comune certamente è a disposizione ma anche il Governo dovrà fare la sua parte perché ad esempio, l’area dell’ex velodromo è di proprietà del MEF».

Il Presidente Nazionale ACSI Antonino Viti, ha dichiarato che l’ACSI, come Ente di Promozione è sempre presente nelle attività di promozione dello sport e nel sostegno ad una società che riesce a coniugare l’atletica di base, con centinaia di ragazzi coinvolti con quello di vertice attraverso le ragazze più talentuose che sono riuscite negli anni a costruire i numerosi successi che le hanno portate al vertice in Italia e all’estero.

Il presidente dell’ACSI Italia Atletica Roberto De Benedittis, ha ringraziato le istituzioni, ripercorrendo i 30 anni trascorsi grazie alle figure di Enrico Palleri e Laura Bertuletti, con i 60 trofei vinti (In sala presenti i trofei della prima e della 13 vittoria consecutiva, della Coppa Campioni Under 20 e del Campionato Under 23), ed i 200 titoli individuali.

Durante la cerimonia sono state segnalate le campionesse italiane allieve presenti: Gloria Kabangu (400 e 4×400), Veronica Lombardi, Alice Calvaruso (4×400), Ginevra Di Mugno (1500) e la collaborazione con tante società limitrofe alla Capitale da Frascati a Cecchina, da Bracciano e Cerveteri per finire a Tivoli.

Una menzione speciale a tutti i tecnici presenti in Aula, coordinati dal Direttore tecnico Mauro Berardi.

«Samo contentissimi di questa premiazione – ha affermato De Benedittis – siamo titolari di un record mai compiuto da nessuna società sportiva femminile in Italia: vincere 13 scudetti assoluti consecutivi dal 2002 al 2014. Un record difficilmente battibile. Vogliamo però vincere di nuovo e su questo le istituzioni ci devono essre vicine. Vediamo tanti comuni e regioni che danno un aiuto concreto alle asd nostre “competitor, siamo certi che anche Roma Capitale farà la sua parte».