Addio Giampiero Menotti

Mi è giunta da poco la notizia della morte di un mio carissimo amico: Giampiero Menotti, ha terminato la sua corsa ieri, 16 novembre 2020, colpito anche lui dal maledetto Covid.

Giampiero è stato un podista esemplare, corretto e leale della società Atletica del Parco e con lui ho condiviso momenti lieti in allenamento nel nostro parco di Tor Tre teste e nelle gare in calendario in diversi quartieri di Roma. Era molto benvoluto da tutti noi: mai uno screzio, un sorriso costante, tanta cordialità.

Mi piace ricordarlo con questo articolo che rievoca la sua prima maratona di Roma che ha corso con me; lo avevo convinto promettendogli che l’avremmo corsa insieme e a un ritmo blando. Di quella sua impresa, in età avanzata, resta questo ricordo in un mio resoconto dell’ormai lontano 2007. E così mi piace ricordarlo: raggiante e quasi incredulo al traguardo in via dei Fori Imperiali.

Giampiero era una persona straordinariamente gentile, molto legato alla sua famiglia e orgoglioso dei suoi nipoti.

A tutti le mie più sentite condoglianze.