Addio, Marcello Piacentini

“Caro Marcello Piacentini sarai sempre nei nostri cuori.

I funerali del caro Marcello si terranno presso la Parrocchia dell’Ascensione in via Manfredonia, lunedì 16 dicembre alle ore 11”

Mi ha raggiunto e turbato fino alle lacrime, ieri alle 23, questo il post su FB dell’amico Umberto De Felice che ha condiviso con lui, spendendosi con notevole impegno, per rendere più piacevole e sociale la vita di un Centro Anziani, quello del Quarticciolo al quale Marcello ha dedicato sacrifici e passione negli ultimi anni della sua vita operosa.

Ho conosciuto nel 1988, diventandone amico per sempre, Marcello Piacentini agli inizi della mia avventurosa pubblicazione di “Abitare A, mentre egli svolgeva con successo la sua attività nella eccellente macelleria di famiglia nei pressi del mercato rionale di via del Grano all’Alessandrino.

Da allora il sostegno al mio giornale ed alle iniziative culturali e sportive dell’Alessandrino, insieme al comune amico il compianto Elvino Echeoni (e al nucleo storico dell’associazione commercianti Alessandrino) non è mai mancato. Non a parole, ma con fatti concreti, con quella sua grande capacità unita ad una proverbiale generosità nel fare squadra e nel superare le difficoltà con il suo inguaribile ottimismo.

Tutte qualità che, una volta andato in pensione, ha trasferito nel Centro Anziani Quarticciolo di cui è stato presidente per molti anni.

La sua vita è stata una vita ben spesa.

Oggi partecipiamo, con il cuore e con l’anima al dolore della sua famiglia.

