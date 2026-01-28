Addio, Vincenzo Pistilli

Vincenzo Pistilli, fondatore della Tintoria Professionale di viale della Serenissima, ci ha lasciati il 7 dicembre 2025 (I funerali sono stati celebrati nel quartiere di Villa De Sanctis a San Gerardo Maiella il 9 dicembre). Vincenzo aveva 89 anni.

Ai figli Fabio, Claudio, Alessandra e Paolo le sentite condoglianze della nostra redazione.

In viale della Serenissima, esattamente domenica 7 dicembre 2025, ignaro delle sue condizioni, transitando davanti alla sua storica Lavanderia, in una delle mie camminate, riportata sul mio facebook, scrivevo “ho fotografato questo cartello pubblicitario pieno di verve – opera dell’amico Vincenzo Pistilli – che elogia simpaticamente la sua Tintoria Professionale”.

Dopo aver espresso il mio rammarico di aver saputo della sua morte solo oggi, ci tengo a ricordare la figura di un operatore professionale nel suo specifico settore, un innovatore sempre alla ricerca di un perfezionamento nella cura dei suoi clienti.

E oltre a questo ricordo un amico sincero con il quale ho intrattenuto un ultradecennale rapporto, fatto di impegno comune per il benessere della collettività e dei nostri quartieri.

Finché ha potuto lui e la sua azienda non hanno mai lesinato un contributo alla nostra opera di informazione. Ricordo che per il nostro giornale ha curato persino, per un certo periodo, una rubrica di impegno ambientalista.

Vincenzo era una persona schietta, dal sorriso inestinguibile anche di fronte alle avversità e alle difficoltà. Passare dal suo negozio, condividere un caffè e una chiacchiera e, perché no, una sua barzelletta sono stati per anni una nostra consuetudine amicale.

Ricordarlo è per me è un gradito segno di gratitudine per quello che ha fatto nella sua lunga operosa vita.

Addio, Vincenzo!

https://abitarearoma.it/la-tintoria-professionale-di-viale-della-serenissima-festeggia-i-suoi-primi-quarantanni/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.