ADMO Lazio ETS a Colli Aniene il 4 febbraio presso la parrocchia S. Bernadette

La donazione del midollo osseo ancora oggi viene vista come pericolosa e dolorosa, niente di tutto questo!

Solo con le giuste informazioni si può scoprire che le cellule staminali che possono essere utilizzate per il trapianto di midollo osseo, oggi vengono prelevate senza nessun rischio per il donatore, semplicemente con un prelievo di sangue dalle comuni vene del braccio.

La fondazione ADMO Lazio ETS, che opera su tutto il territorio laziale, sta organizzando degli incontri in presenza e online rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni che vogliano un giorno salvare una vita, spesso quella di un bambino.

Per partecipare agli incontri presso la parrocchia S. Bernadette Soubirous di Viale Ettore Franceschini n. 40 basta contattare ADMO su whatsapp 3335677430 – 3888833910.

Inoltre, la mattina del 4 febbraio 2024, durante le donazioni del sangue, saranno presenti anche volontari ADMO che potranno dare tutte le informazioni necessarie per la donazione di queste cellule e la finalità, ovvero la possibilità di salvare una vita in pericolo di morte per una malattia ematologica come leucemia, linfoma, mieloma.

I volontari ADMO sono disponibili con volantini e brochure, altre informazioni si possono trovare sul sito www.admolazio.it/iscrizione