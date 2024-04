Aggiornamenti sui Lavori Pubblici nel IV Municipio di Roma

Il mese di aprile è iniziato con alcuni lavori pubblici all’interno dei quartieri di Pietralata, Colli Aniene, Casal de’ Pazzi e Casal Bruciato ed ora altri ne seguiranno.

Dopo aver ottenuto il visto contabile della Ragioneria Generale di Roma Capitale sarà prossimamente sistemato l’asfalto nelle seguenti strade all’interno del territorio del IV municipio.

Ripristino della pavimentazione stradale di via Galla Placidia a Casal Bruciato (prot. re 38876/2024) per un importo complessivo: di€ 731.600,00.

Ripristino della pavimentazione stradale di via di Salone – III stralcio (prot re/39168/2024) per un importo complessivo di € 829.188,00.

Ripristino della pavimentazione stradale di viale B. Bardanzellu a Colli Aniene (prot. re/39158/2024) per un importo complessivo di € 768.180,00.

Ripristino della pavimentazione stradale di via Smerillo, via Monteleone di Fermo e via Pieve Torina, vicino alla sede del IV municipio (prot. re/39162/2024) per un importo complessivo: € 1.238.264.

Abbiamo chiesto informazione sui tempi di realizzazione di questi interventi all’assessore ai Lavori Pubblici del IV municipio Dino Bacchetti.

“Si procederà a seguire alla richiesta di contrazione del collegato mutuo. Data di attivazione della procedura di affidamento lavori prevista: 31.11.2024.

Trattasi di interventi mai messi a terra in questa sequenza – ci risponde Bacchetti – grazie al lavoro ciclopico condotto dal Servizio II e IV Direzione Tecnica Municipio Roma IV, nonostante siano fortemente sottodimensionati”.

“Ma non finisce qui – aggiunge Dino Bacchetti – perché la prossima settimana la Ragioneria Generale di Roma Capitale darà il visto contabile anche ad altri interventi, due di ripristino pavimentazione stradale ed uno di efficientamento sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”.

Ecco quali saranno i 3 interventi:

Ripristino pavimentazione stradale di viale Marx e via Leibnitz a Casal de’ Pazzi – I stralcio per un importo complessivo di euro 1.250.000,00.

Ripristino dell’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a Casal Bertone per un importo complessivo di euro 750.000,00.

Ripristino pavimentazione stradale di viale Ferdinando Santi a Colli Aniene – II stralcio per un importo complessivo di euro 757.206,00.

