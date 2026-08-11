Aggressione ai vigili al 7° Cancello di Ostia: arrestato parcheggiatore abusivo, denunciata la complice

Si è trasformato in un pomeriggio di violenza e concitazione l’ennesimo servizio di contrasto all’abusivismo commerciale e alla gestione illecita della sosta sul litorale romano.

Nella giornata di domenica 9 agosto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al X Gruppo Mare, sono intervenuti nell’area dei parcheggi interni del 7° Cancello a Ostia per fermare un quarantenne di origine marocchina, sorpreso a riscuotere denaro dagli automobilisti come parcheggiatore abusivo.

Insieme all’uomo si trovava una quarantaquattrenne italiana. Quando i caschi bianchi hanno avviato le consuete procedure di identificazione e contestazione, la situazione è rapidamente precipitata: il quarantenne si è scagliato con foga contro gli operanti, affrontandoli con insulti, minacce e sferrando un’aggressione fisica per impedire il fermo.

Nel parapiglia è intervenuta anche la donna, che ha tentato di ostacolare le operazioni di blocco opponendosi a sua volta all’azione dei vigili. Al termine del concitato intervento, l’uomo è stato ammanettato con le pesanti accuse di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre per la donna è scattata la denuncia a piede libero per resistenza.

Gli agenti rimasti feriti durante la colluttazione sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie presso il pronto soccorso cittadino.

Nella giornata di lunedì si è tenuta laudienza di convalida con rito direttissimo davanti al giudice, che ha confermato la legittimità della misura cautelare applicata dalle forze dell’ordine.

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