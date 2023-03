AGS Mercato Insieme per il rilancio e modernizzazione della struttura

Si è tenuto nel pomeriggio del 1° marzo 2023 un importante e positivo incontro che ha visto di fatto la costituzione di un tavolo di lavoro per il rilancio e la modernizzazione della struttura mercatale di viale della Primavera da tutti conosciuto come il Mercato Insieme.

Da una parte rappresentanti dell’AGS con il suo presidente Tonino Rosato, che ha anche parlato a titolo di Mercati d’Autore, facendone ovviamente parte e dall’altra il Direttore del Municipio Dott. Carlo María Loccaso, il preidente Mauro Caliste, l’Assessore Marco Ricci, il presidente della Commissione commercio A. Liani e il consigliere E. Orlandi.

Il presidente Caliste ha annunciato, oltre alla vigilanza della Polizia Locale per contrastare il mercatino abusivo all’esterno della struttura, che allontana la clientela dalla struttura e crea anche problemi alla sicurezza e all’ambiente con il rilascio a terra montagne di materiali in gran parte proveniente dai cassonetti dei rifiuti, anche un Bando per posizionare nello spazio utilizzato dagli abusivi, un paio di ambulanti a rotazione.

Le richieste di un censimento e di controlli che si sono resi indispensabili anche per avviare le procedure di nuovi bandi nel tentativo di riattivare le oltre quaranta attività chiuse ormai anche da anni, sono state fatte proprie dal direttore del municipio dott. Loccaso. Successivamente potranno essere avviati quei progetti tanto cari all’AGS e che vanno dal superamento delle percentuali merceologiche previste nei mercati come previsto nella D.C. 108 del 10/9/2020 che regola il Commercio nel Comune di Roma, al fine di aprire ad altre attività non ultimi l’artigianato, la ristorazione, la somministrazione ed altre attività, il tutto nella consapevolezza che i mercati così come concepiti nei decenni scorsi sono ormai superati e questo a causa della proliferazione di Supermercati e Centri Commerciali e delle centinaia di minimarket in ogni quartiere, da qui la necessità di un ripensamento.

Tra l’altro è in corso di definizione la questione della proprietà del terreno su cui è stata realizzata gran parte della struttura mercatale e dei box auto sottostanti. Un fatto non di poco conto visto che è stato tra i motivi che hanno addirittura impedito di rifare la pavimentazione sull’intera superficie. Sulla questione Il presidente Caliste ha garantito il massimo impegno a far sì che il Dipartimento con l’approvazione del Bilancio e con una delibera già peraltro lavorata dalla Ragioneria Generale del Comune chiuda il contenzioso con la proprietà del terreno. Subito dopo sarà possibile fare proposte e presentare progetti per la cui realizzazione il e non dovrebbero esserci problemi economici.

Questo del resto è quanto è emerso dalla recente Commissione Commercio svoltasi sul posto e che ha visto la partecipazione del presidente della commissione permanente capitolina al commercio Andrea Alemanni.

Tra le richieste di Rosato dell’AGS c’è anche la sostituzione della scala mobile indispensabile anche per un miglior utilizzo del parcheggio superiore, la realizzazione di un impianto elettrico fotovoltaico e la realizzazione di un pozzo. Il tutto sia in un ottica di risparmio energetico e sia per abbattere le spese di gestione per le utenze.

Ad aprile il prossimo incontro.