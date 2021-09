Aiuola trasformata in discarica in via A. Mammucari

Arrivano di notte, come ladri, perché sanno di compiere un’azione incivile e illegale, e trasformano un’aiuola in una discarica. Alcuni individui che probabilmente stanno ristrutturando la casa nei dintorni, individui che possono essere definiti con diversi aggettivi che preferisco omettere, hanno gettato una grossa quantità di rifiuti, nell’aiuola a breve distanza dal cancello d’entrata delle case d’edilizia popolare di via A. Mammucari, aiuola che fa angolo con via Gennaro Cassiani. Non volendo dare troppo fastidio agli abitanti delle palazzine (che gentilezza!) hanno gettato il resto dei rifiuti (blocchi di cemento) nell’aiuola di Viale Palmiro Togliatti.



Detto questo, non si comprende perché il IV Municipio invii giardinieri a tagliare l’erba nel parco di Via degli Alberini, trascurando l’aiuola a pochissima distanza, all’entrata delle case popolari.

Sporca e incolta, l’aiuola, invita persone incivili a sporcarla ulteriormente.