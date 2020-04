Aiutiamo Planet Onlus ad acquistare un sistema di Videoendoscopia

Ci aiutate a raggiungere questo obiettivo ambizioso? È la domanda che Planet Onlus pone ai suoi associati e ai suoi simpatizzanti.

Ma qual è l’obiettivo di questa ennesima benemerita campagna di raccolta fondi dell’Associazione di Centocelle a favore dell’Ospedale San Giovanni?

Il sistema di Videoendoscopia che Planet Onlus vuole subito acquistare, grazie alle donazioni effettuerà quanto prima possibile, è composto da: 1. Monitor; 2. Videolaringoscopio con telecamera incorporata; 3. Cavo; 4. Carrello per le componenti.

Una moderna apparecchiatura sanitaria per aiutare l’intubazione endotracheale quando la stessa è difficoltosa per limitata apertura della bocca, obesità e variazioni anatomiche. Infatti, in alternativa alla laringoscopia diretta con inserimento del tubo, c’è il VIDEOLARINGOSCOPIO che consente di proiettare le immagini direttamente su un monitor permettendo una visione diretta delle aritenoidi e delle corde vocali e controllare che il tubo passi agevolmente in trachea.