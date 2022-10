Al Bioparco promozione speciale per Halloween

In occasione di Halloween, domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022 al Bioparco di Roma per tutti i bambini fino a dieci anni e mascherati è previsto un ingresso speciale a 10,00 euro.

Nelle due giornate, dalle ore 11 alle 16, saranno organizzati laboratori creativo-manuali con materiale di riciclo per costruire decorazioni di Halloween dando forma e colore a mostri, fantasmi, streghe e animali spaventosi; nelle postazioni di face-painting i bambini potranno trasformarsi in animali mostruosi e non solo.

Gli appuntamenti con gli incontri ravvicinati saranno a tema ”Animali che paura!”, con tarantole, rospi, serpenti e ratti, con annessa prova di coraggio. Inoltre, durante i pasti delle giornate, gli animali riceveranno anche le zucche.

Maggiori info su Bioparco.it

Foto di Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco