Al Centocelle Football Club “Diamo un calcio alle differenze”

Il 16 aprile 2024 al Centocelle Football Club si è svolta l’iniziativa di Calcio a 7 “Diamo un calcio alle differenze”, progetto vincitore dall’Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Hanno partecipato le squadre delle Associazioni Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus, la Polisportiva De Rossi, l’Associazione Core de Roma e la Banca Credito Cooperativo squadra femminile.

Alle premiazioni hanno partecipato portando i saluti Istituzionali l’Assessore allo Sport del Municipio V Marco Ricci ed il Presidente del Consiglio Municipale David Di Cosmo.

“È importante dare seguito al dettato Costituzionale dell’art. 33 e fare il più possibile per promuovere il benessere psico-fisico dello Sport.

socializzare e non sentirsi mai soli! Noi come Istituzioni ci siamo!” Lo hanno sottolineato Ricci e Di Cosmo ringraziando le Associazioni presenti, gli organizzatori, le ragazze e ragazzi consegnando coppe e medaglie durante questa bellissima mattinata di sport.

