Al Corto “Amanti in crisi” Il “Premio Social” del 12° Festival del Teatro Brillante Colli Aniene

Si è conclusa la fase on line del 12° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – CORTI SOCIAL relativa al “Premio Social” dove numerose persone hanno visionato i Corti ed hanno espresso le proprie preferenze. I Corti sono stati pubblicati sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” per tre settimane e precisamente dal 24 ottobre e fino al 13 novembre. Al termine della gara la Compagnia che ha avuto il maggior numero di preferenze è stata la Compagnia “Amici di Battuta” di Latina con il Corto “Amanti in crisi” con 309 voti, che si aggiudica pertanto il “Premio Social”.

Appuntamento adesso domenica 20 novembre alle ore 17.00 presso il Teatro della Scuola Elementare “Italo Calvino” in Via Antonino Bongiorno, 25 – Roma per seguire dal vivo i sei Corti in gara. Una Giuria di Qualità assegnerà il Premio “Miglior Spettacolo”. Inoltre il pubblico presente in sala potrà esprimere la propria preferenza per l’assegnazione del Premio “Miglior Spettacolo Gradimento del Pubblico”.

Oltre a questi riconoscimenti una apposita Giuria Tecnica assegnerà ulteriori premi nelle diverse categorie. Verrà assegnato, come di consueto in questi ultimi anni, il premio solidarietà “Tullio Scatena” per ricordare il nostro amico attore e autore di numerosi testi teatrali scomparso alcuni anni fa. Il premio, che verrà assegnato all’opera che più di altri avrà espresso i valori della solidarietà, sarà consegnato dalla vedova di Tullio, Rosanna Baiocco.

Ricordiamo al pubblico di prenotare al 339.2693967 per essere sicuri di avere il posto.

Vi aspettiamo numerosi domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.00 per divertirci insieme!!

Luigi Filosa dei “I Scoordinati”