Al Fantastico Mondo di Lunghezza arriva “Miss Poppins e il suo Circle Time”

Arriva quindi “Miss Poppins e il suo Circle Time”, un appuntamento che per due domeniche terrà compagnia a grandi e piccini con un personaggio speciale ed amatissimo: Mary Poppins, interpretata dall’attrice Letizia Cerenzia. La tata che tutti vorrebbero, liberamente ispirata al celebre film degli anni ’60 diretto da Robert Stevenson e basato sull’ omonima serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers , sarà portata dal vento proprio al Castello di Lunghezza per contribuire, con quel suo modo un po’ magico di argomentare, a creare un piccolo “gruppo giocoso di ascolto” nel quale esprimere il proprio stato d’animo rispetto alla scuola, fornire strumenti creativi per imparare a fare lo zaino, verificare il materiale scolastico a disposizione, infondere fiducia e tranquillità. Un modo divertente per partire con la giusta dose di energia e creatività, in perfetto stile con il Castello e i suoi personaggi: principesse, supereroi, personaggi della fantasia. Un piccolo grande regno incantato nel quale, tra avventure, live show, battaglie, gran balli, duelli, ognuno potrà sognare ad occhi aperti. www.fantasticomondo.it