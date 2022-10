Al parco delle Valli il bike Workshop

Un sabato speciale quello organizzato dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS in collaborazione con BiciPA Fiab Roma APS e Outdoor Roma asd, dedicando al mezzo più sostenibile al mondo, la bicicletta.

Nel pomeriggio di sabato 22 ottobre dalle ore 15.00 le persone potranno imparare a riparare la propria bicicletta tramite attività di riparazione gratuita, oppure imparare ad andare in bicicletta sia per adulti e sia per bambini.

Un pomeriggio dedicato a questo favoloso mezzo di spostamento ma soprattutto momenti di divertimento, conoscenza ed aggregazione.

Appuntamento questo sabato ore 15.00 al parco delle Valli, entrata di via Val D’Ala 19, dove si trova il centro anziani ed area giochi.