Al Teatro Torlonia “Clorofilla”, dal 7 al 17 Marzo 2024

Dal 7 al 17 Marzo 2024, il Teatro Torlonia – Teatro Ragazzi ospita lo spettacolo “Clorofilla“, liberamente ispirato al romanzo Clorofilla dal cielo blu di Bianca Pitzorno, con l’adattamento teatrale di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti e per la regia di Roberto Gandini, con Francesca Astrei, Maria Teresa Campus, Paolo Minnielli, Giulia Navarra, Danilo Turnaturi

Clorofilla racconta le avventure di Michele e Francesca, due bambini che vengono spediti dalla mamma a trascorrere l’estate a Roma a casa di un lontano zio che non hanno mai visto. Nella notte magica delle stelle cadenti di San Lorenzo, grazie a un atterraggio di emergenza di un’astronave extraterrestre, Michele e Francesca fanno la conoscenza di Clorofilla, una piccola aliena, un po’ essere umano e un po’ vegetale che rischia di morire per l’inquinamento terrestre. I suoi genitori nel tentativo di salvarla la affidano al professor Erasmus, famoso botanico e forse l’unico che può fare qualcosa per lei. Riuscirà Erasmus a trovare la formula per salvare Clorofilla? E riusciranno Michele e Francesca, con l’aiuto della loro nuova amica Lorenza, a entrare nel cuore di Erasmus che sembrerebbe odiare i bambini?

Tra avventure sui tetti, canzoni, irruzioni della polizia e un gioco di equivoci, Michele e Francesca vivranno un’estate indimenticabile in una Roma che si trasforma sotto i loro occhi, diventando un’oasi verde.

