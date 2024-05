Al via la riqualificazione del Parco Campagna

In arrivo la riqualificazione del Parco Campagna, ex Parco Meda, con una serie di interventi che mirano a rendere l’area più sicura e maggiormente utilizzabile da parte dei cittadini.

Il 10 giugno inizieranno i lavori dell’area Fitness, progettata e realizzata dal Dipartimento Ambiente, a seguire verrà riqualificato il campo polivalente ed entro fine 2024 grazie ai fondi messi a bilancio verrà realizzato l’impianto di video sorveglianza. Infine, nel 2025 sarà la volta anche dell’area giochi per i bambini.

Soddisfazione per l’intervento espressa in una nota dal Presidente Massimiliano Umberti: “Grazie ad un lavoro di squadra si prosegue a tutto campo nell’azione di riqualificazione delle aree verdi del nostro municipio. L’area del Parco Campagna è stato oggetto da subito di nostra attenzione, un area strategica del quartiere Pietralata/Beltramelli, in passato lasciata al degrado e colpita da atti vandalici, nonché qualche tempo fa richiamata alle cronache per fatti di aggressione. Con gli interventi preannunciati oggi, tornerà ad essere un luogo sicuro con nuovi spazi dedicati allo sport e al tempo libero, un bel risultato per il IV Municipio Grazie all’impegno del Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri e dell’Assessora Sabrina Alfonsi per aver ascoltato le nostre richieste“

