Al via la stagione 2022-23 della Pallavolo Laziale

“Il Comitato Regionale Lazio è molto importante per la nostra pallavolo. Tanti talenti crescono grazie a voi”. Con queste parole il Ct della Nazionale Fefè De Giorgi ha inaugurato – in videocollegamento – la stagione 2022-23 della FIPAV Lazio, partita ufficialmente oggi con l’assemblea delle società durante la quale sono stati svelati i calendari ufficiali dei campionati di Serie C e Serie D e sono state premiate le eccellenze del 2021-22 alla presenza di quasi 300 tra dirigenti, allenatori e atleti. “Vi auguro di cuore una bella stagione ricca di soddisfazioni – ha aggiunto l’allenatore dell’Italvolley campione del mondo – sperando che il nostro risultato abbia portato ulteriore entusiasmo e passione”.

L’evento si è svolto al Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano e vi hanno partecipato anche il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi, il vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, Luciano Cecchi, i presidenti territoriali Martinelli, Romano, Mantua e Centini, i consiglieri del CR, Roberto Tavani della Regione Lazio e Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. Un momento di partecipazione e condivisione tornato a svolgersi in presenza dopo 3 anni (a causa dell’emergenza sanitaria), che ha fatto seguito agli Stati Generali del Volley del Lazio della giornata di sabato nei quali il consiglio regionale, quelli territoriali e i presidenti dei Comitati hanno potuto gettare le basi del futuro.

Dopo i saluti istituzionali di rito, la FIPAV Lazio ha premiato tre dei suoi giovani che durante l’estate si sono laureati campioni d’Europa con le nazionali giovanili: Luca Loreti nell’Under 18 maschile (cresciuto nella Fenice, oggi in forza ai Lupi Santa Croce), Laura Franceschini nell’Under 17 femminile (Volleyrò Casal de’ Pazzi) e Martina Armini nell’Under 21 femminile (Perugia, cresciuta nel Volleyrò). Dopo aver ricordato anche i success di Lupo, Gradini, Frasca, Sacripanti e Bonifazi nel beach volley e di Flavia Barigelli nel sitting volley, la mattinata è proseguita con la premiazione degli arbitri neopromossi in Serie B (Di Francesco, Galletti, Fornito e Laggiri), in Serie A (Mannarino), al secondo livello nazionale del beach volley (Palma) e di Christian Battisti che ha conseguito la qualifica di general manager di Beach Paravolley. All’ufficiale di gara Silvia Altieri è stato consegnato il Premio Lucio Bellone, riconoscimento all’arbitro che nel corso della stagione si è distinto in campo e sui libri nel percorso universitario: Altieri si è laureata con 110 e lode in Scienze Linguistiche, Letterari e della Traduzione e ha ricevuto questo prestigioso premio direttamente dalle mani di Mariella Ciurleo, moglie dell’indimenticato Lucio.

Particolarmente sentita anche la premiazione del Gran Premio Giovani-Trofeo Decathlon, progetto che intende omaggiare le società che – secondo criteri oggettivi – meglio hanno saputo lavorare nei settori giovanili: nel femminile Volleyrò (1°), Volley Friends (2°), Duemila12 (3°), Pallavolo Tor Sapienza (4°), Olimpia Volley (5°) e Futura Terracina (6°) e nel maschile Marino Pallavolo (1°), Roma7 (2°), Fenice (3°), KK Eur (4°), Roma XVI (5°) e Duemila12 (6°). Premiata come vincitrice della “classifica unica” la Fenice Pallavolo, avendo partecipato ai campionati di Eccellenza sia nel maschile sia nel femminile. Subito dopo la FIPAV Lazio ha consegnato i trofei alle squadre e agli allenatori promosse/i nella stagione 2021-22: Appio Roma e Pallianus in Serie B maschile, Futura Terracina e ICS Santa Lucia in Serie B2 femminile, Volleyball S. Monica, Anzio Pallavolo, JVC Civita Castellana e Pall. Tor Sapienza in Serie C maschile e Virtus Roma, RIM Cerveteri, Egan Volley, Volley Priverno, Albano e Sales in Serie C femminile. Come da tradizione, infine, il Comitato ha ringraziato le società che hanno messo più volte a disposizione i propri impianti per gli allenamenti del Centro di Qualificazione Regionale (Formello, Civitavecchia Volley, Guidonia Volley, Volley Group, Marino, Sant’Elia, Fondi, Volley Life, Sempione, Intent Zagarolo, Roma 3 VBC, Volley Friends, Pall. Tor Sapienza, Maglianese e Anguillara) classificatosi al 5° posto (femminile) e al 7° posto (maschile) all’ultimo Trofeo delle Regioni di Salsomaggiore Terme e ha festeggiato i compleanni “a cifra tonda”, un momento sempre sentito che riallaccia il filo tra il presente, il futuro e la storia; e quindi, i 20 anni di affiliazione per Valcanneto, KK Eur, Virgilio, VBC Viterbo e Serapo Volley Gaeta, i 30 anni di affiliazione per Lupi di Marte, Roma XV, Vertumno Sport, Olimpia Volley Sora, Pallavolo Frosinone ’92 e Nuova Magliana, i 40 anni di Prometeo Monteverde e Palombara Pallavolo e il mezzo secolo di attività federale per l’Ostia Volley Club del presidente Pietro Colantonio e per la Pallavolo Antrodoco di Ferdinando Poscente.

Il responsabile degli arbitri del Lazio Stefano Cesare e il responsabile della Commissione Gare Luca Bencivenghi hanno inoltre illustrato, rispettivamente, le novità regolamentari e le formule dei campionati regionali. Nel corso del suo intervento, il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi ha ricordato invece i compagni di viaggio della Pallavolo Laziale. A partire da Acea, al fianco del CR dal 1995 e pronta a tagliare il traguardo dei 30 anni di Volley Scuola nel 2023, e dall’Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica al servizio dello sport e da 6 anni co-organizzatrice del Beach Tour Lazio (prossimo a festeggiare il ventennale). Mentre per Decathlon – azienda che riunisce sotto il proprio marchio oltre 1500 negozi di articoli sportivi su scala mondiale – ha preso la parola l’account manager Vito Antonio De Francesco, il quale ha illustrato i risultati della partnership con FIPAV Lazio presentando le ulteriori iniziative del futuro.

“Si alza il sipario su una stagione che ci auguriamo essere avvincente e ricca di soddisfazioni per il nostro territorio – le parole di Burlandi – il Mondiale vinto dagli azzurri sta creando un entusiasmo collettivo che porterà sempre più giovani nelle palestre. Abbiamo una grande responsabilità educativa e sportiva, ma sono certo che con competenza ed entusiasmo sapremo e saprete cogliere tutte le sfide del futuro”.

“La federazione è sempre stata al fianco delle sue società – ha proseguito Luciano Cecchi – sostenendole nel momento di maggior bisogno dopo la pandemia con provvedimenti concreti e sgravi dei costi. Ora ripartiamo con la consapevolezza che il nostro sport ha un grande futuro, come dimostrano le vittorie di tutte le competizioni giovanili alle quali abbiamo partecipato quest’anno