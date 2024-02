Alberini. Primo parco fluviale del IV Municipio a Colli Aniene

Quello degli Alberini sarà il primo parco fluviale del IV Municipio.

L’intervento prevede la riqualificazione generale dell’area lungo il fiume e anche quella tra Viale Palmiro Togliatti e Via Compagna (area laterale autolavaggio), il progetto prevede il completamento dei percorsi di mobilità lenta e la realizzazione di un percorso lungo il fiume. In particolare, lungo l’area di via degli Alberini verrà ridefinito il margine lungo la strada interna di quartiere valorizzando la scarpata esistente con la messa a dimora di nuova vegetazione e la creazione di uno spazio d’ingresso pavimentato facilmente individuabile e riconoscibile. Realizzazione di un percorso lungo il fiume che costituisca il passaggio tra l’area verde attrezzata e quella più naturale lungo il fiume. Creazione di aree per orti e aree a frutteto con un’ampia area a prato centrale di libero utilizzo. Formazione di un’area di laminazione in corrispondenza dell’ansa del fiume per l’accumulo, deposito, filtraggio e depurazione delle acque oltre che per costituire un punto d’interesse per il miglioramento della biodiversità. Realizzazione di percorsi in materiali drenanti che applichino principi di micro-drenaggio urbano e che siano accessibili a tutti. Sull’area di viale Togliatti verrà riqualificato lo spazio verde attualmente non utilizzato quale parco pubblico di connessione. Realizzazione di un percorso che metta direttamente in relazione viale Togliatti con le aree del parco lungo il fiume. Creazione di un sistema di filari che crei coni ottici privilegiati aumentando la relazione tra le diverse aree verdi.

Sicuramente un bel progetto per riqualificare un’area che negli ultimi tempi è stata oggetto di occupazioni, creazioni di discariche e roghi tossici. Un progetto simile, ma di dimensioni più ridotte, fu realizzato oltre dieci anni fa dall’allora Presidente Ivano Caradonna ma durò ben poco perché senza un’efficace manutenzione dell’area verde il parco fu poco frequentato e in breve sparirono tutti gli arredi urbani installati dal Municipio. Ci auguriamo che l’esperienza precedente serva per evitare di nuovo gli stessi errori e che questo investimento sia utilizzato dalla comunità per avere nuovi spazi verdi godibili.

«Il 23 febbraio 2024 c’è stata la presentazione del piano “100 Parchi per Roma” con il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi – comunica Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio – Raggiungiamo un altro grande risultato insieme, Roma e il IV Municipio sempre più verdi e sostenibili. Verrà realizzato il Primo Parco Fluviale del IV Municipio, 21 interventi nella città per un importo complessivo di 63 milioni di euro. Una vera e propria infrastruttura verde. In IV municipio ridaremo vita ad un’area degradata con sversamenti abusivi… Nelle prossime settimane organizzeremo una presentazione del lavoro dei progettisti alla cittadinanza e a tutte le realtà del nostro territorio.»

