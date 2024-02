Il 2 marzo 2024, dalle ore 17 alle 19 presso la sede dell’Associazione La Primula in via Alfredo Covelli 12/14, si terrà l’incontro con il poeta Graziano Graziani e il suo libro Alice ner paese dell’Anvedi, in ottave romanesche, che trae ispirazione dal capolavoro di Lewis Carrol.

Altre info nella locandina

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati