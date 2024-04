Alla scoperta del Forte Antenne con Gli Amici Di Conca D’Oro

Un evento che miscela conoscenza, storia, e natura, quello organizzato dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , che per domenica 21 aprile alle ore 09.30, hanno organizzato l’iniziativa gratuita “Alla Scoperta del forte Antenne”, per scoprire un luogo storico.

La passeggiata a piedi, permetterà di scoprire ai partecipanti anche il famoso ceppo, che simboleggia del regalo del Re dei Savoia alla sua amata regina di una foresta proprio a forte Antenne.

Una passeggiata a piedi di circa 9 chilometri su sentieri naturalistici, dando così la possibilità a tutti di trascorrere una domenica mattina a contatto con la natura e soprattutto di fare nuove amicizie.

Una passeggiata a piedi partendo dal parco delle Valli, una riserva naturale nel quartiere Conca D’Oro, per raggiungere Forte Antenne.

Appuntamento per domenica 21 aprile alle ore 09.30 al parco delle Valli entrata di via Val D’Ala 19, dove si trova il centro anziani e giochi per bambini.

