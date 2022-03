Alla scoperta del parco della Caffarella in bicicletta

Una nuova iniziativa gratuita ed aperta a tutti, quella organizzata dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS che per domenica 27 marzo alle ore 09.00 ha organizzato una passeggiata in bicicletta per raggiungere la Caffarella e scoprire alcuni angoli di questo parco archeologico.

L’iniziativa vuol far scoprire alle persone come è facile e sicuro raggiungere il parco della Caffarella in bicicletta, su un percorso quasi interamente ciclabile partendo dal parco delle Valli ed arrivare al parco Caffarella.

Una volta giunti al parco, dopo una colazione per recuperare le energie, si farà un giro all’interno di questo parco per poi tornare a Conca entro l’ora di pranzo (13.00) .

Come riportato nel sito dell’associazione, qui http://concadororoma.blogspot.com/2022/03/evento-gratuito-passeggiata-in.html il percorso è di facile percorrenza, adatto anche a famiglie, ragazzi ed anziani, e quasi pianeggiante.

Appuntamento alle ore 09.00 ma si consiglia di arrivare qualche minuto prima, entrata del parco delle Valli, in via Val D’Ala 19, dove si trova il centro anziani.