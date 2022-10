Alla scoperta del parco Talenti in bicicletta Gli Amici di Conca D’Oro – Aps

Una nuova iniziativa gratuita dell’associazione di promozione sociale Gli Amici di Conca D’Oro – APS http://concadororoma.blogspot.com/2022/10/evento-gratuito-alla-scoperta-del-parco.html che per domenica 23 ottobre ha organizzato una passeggiata in bicicletta per scoprire il parco Talenti.

Il tragitto tutto su percorso ciclabile, è adatto a qualunque persona e bicicletta, visto la facilità di raggiungere il parco con le ciclabili presenti.

Partendo dal parco delle Valli, i volontari faranno scoprire come in bicicletta si possono raggiungere i due parchi collegati tra loro da una ciclabile.

Ad ogni partecipante verrà regalato un gadget ed un buono spesa offerto dal supermercato Tuodì.

Appuntamento per questa domenica, 23 ottobre, alle ore 10.00 ma si consiglia di venire qualche minuto prima, al parco delle Valli entrata di via Val D’Ala 19, dove si trova il centro anziani ed area giochi bambini.