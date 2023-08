Allerta caldo, bollino rosso nel fine settimana

Salgono ancora le temperature nel Paese e nella nostra città. Se nelle giornate di giovedi 17 e venerdi 18 agosto è previsto bollino arancione, nel fine settimana Roma registrerà bollino rosso (Livello 3).

Lo rende noto la Protezione civile capitolina diramando il bollettino dell’allerta per ondate di calore emesso dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute.

Attenzione quindi ai possibili effetti negativi delle ondate di calore: in particolare persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, le persone con disturbi psichici, le persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, le persone che fanno uso di alcol e droghe, le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, le persone con condizioni socio-economiche disagiate.

Cosa significa Livello 3

Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per più giorni consecutivi). Indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Per affrontare le giornate più calde è disponibile l’opuscolo Ondate di Calore

Tutte le informazioni nelle pagine della Protezione Civile.