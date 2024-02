Allerta meteo, forte vento e temporali nel fine settimana

Allerta meteo nella Regione Lazio e nella Capitale. Dalla serata di Venerdì 9 Febbraio 2024, e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono raffiche di vento da forti a burrasca. Dal mattino di sabato 10 febbraio e per le successive 24 – 36 ore, allerta per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulle pagine del sito a cura della Protezione Civile capitolina, restano a disposizione tutte le informazioni utili, come i comportamenti da adottare in caso di forte vento.

