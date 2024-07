Roma e provincia alle prese con il maltempo: nubifragi, allagamenti e disagi

Alcuni nubifragi si sono abbattuti su Roma e provincia nella giornata di mercoledì 3 luglio 2024, causando allagamenti e disagi alla circolazione stradale. Le zone più colpite sono state Roma est, i Castelli Romani, e buona parte dei quadranti nord, sud e orientali della città.

Problemi si sono registrati anche sulle autostrade A1 e A24. Sulla A1, nel tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento Diramazione Roma Sud, è stato necessario scortare i veicoli a causa del fondo stradale dissestato.

Sulla A24, invece, ristagni d’acqua hanno causato problemi all’altezza dell’entrata dello svincolo Fiano Romano e nel tratto urbano tra l’allacciamento Grande Raccordo Anulare e lo svincolo Tangenziale Est.

Allagamenti sono stati segnalati anche in diversi quartieri, tra cui Tor Bella Monaca, Borghesiana, Corcolle e tutta l’area est di Roma.

Nubifragi hanno interessato anche i Castelli Romani e i comuni di Guidonia Montecelio e limitrofi, così come la provincia sud, con particolare riferimento a Cave, Palestrina e Zagarolo.

L’allerta gialla per maltempo, emanata dalla Regione Lazio, proseguirà per tutta la giornata e anche nella notte. Si raccomanda di prestare attenzione e di limitare gli spostamenti se non necessari.

Se anche voi volete segnalarci i disagi nelle varie zone della Città, potete inviare una mail a: info@abitarearoma.net

