Settimana rovente, a Roma il termometro tocca i 42°. Clima torrido, il picco mercoledì 17 luglio

Preparatevi per un’altra settimana di caldo a Roma! Le temperature rimarranno alte per tutto il periodo, con massime che si aggireranno intorno ai 36°C e minime che non scenderanno sotto i 22°C. Non sono previste precipitazioni e il cielo sarà prevalentemente sereno.

Giorno per giorno:

Lunedì 15 luglio: Cielo sereno, con temperature massime tra i 36°C e i 37°C. Vento leggero.

Martedì 16 luglio: Cielo sereno, con temperature massime tra i 34°C e i 36°C. Vento da ovest leggermente più intenso nel pomeriggio (fino a 20 km/h).

Mercoledì 17 luglio: Cielo sereno, con temperature massime tra i 34°C e i 36°C. Vento da ovest leggermente più intenso nel pomeriggio (fino a 20 km/h).

Giovedì 18 luglio: Cielo sereno, con temperature massime che raggiungono i 37°C. Vento da ovest a 22 km/h con raffiche fino a 30 km/h.

Venerdì 19 luglio: Cielo sereno, con temperature massime intorno ai 36°C. Vento da ovest a 22 km/h con raffiche fino a 30 km/h.

Sabato 20 luglio: Cielo sereno, con temperature massime intorno ai 36°C. Vento da ovest a 22 km/h con raffiche fino a 30 km/h.

Domenica 21 luglio: Cielo sereno, con temperature massime intorno ai 35°C. Vento da sud-ovest a 18 km/h.

Consigli:

Bere molta acqua: È importante rimanere idratati durante le giornate calde, bevendo molta acqua anche se non si ha sete.

Evitare le ore più calde: Se possibile, evitate di stare all'aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 12:00 e le 16:00).

Indossare abiti leggeri: Indossate abiti leggeri e di colore chiaro che permettano al corpo di respirare.

Usare la crema solare: Proteggetevi dal sole con una crema solare con un fattore di protezione alto.

Fare attenzione agli anziani e ai bambini: I gruppi più vulnerabili al caldo, come gli anziani e i bambini, dovrebbero essere monitorati con attenzione e assumere ancora più liquidi.

Indice UV:

L’indice UV a Roma durante la settimana sarà alto, con un valore di 7 domenica 21 luglio alle 15:00. Questo significa che la protezione solare è molto importante, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Vento:

Il vento sarà generalmente leggero durante la settimana, con alcune raffiche più intense nel pomeriggio di martedì 16 e mercoledì 17 luglio.

Conclusione:

Se siete a Roma per la settimana dal 15 al 21 luglio, preparatevi per un clima caldo e soleggiato. Assicuratevi di bere molta acqua, indossare abiti leggeri e proteggervi dal sole.

