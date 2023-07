Alte temperature, cosa fare per i nostri amici a 4 zampe

Ecco le corrette precauzioni da adottare con i nostri animali domestici per evitare le conseguenze dannose delle alte temperature, suggerite dal vademecum diffuso dall’Ente Nazionale Protezione Animali, Enpa.

Innanzitutto, non lasciamo mai il nostro animale in macchina: la temperatura all’interno dell’abitacolo, infatti, sale rapidamente, anche con i finestrini aperti, e può arrivare a 70 gradi.

Ovviamente, come buona regola per tutti, evitiamo di fare uscire il cane nelle ore più calde della giornata, indicativamente fra le 11,00 e le 16,00, per non farli incorrere nei colpi di calore. Fare anche molta attenzione all’asfalto bollente: i nostri cani potrebbero scottarsi le zampette: se è troppo rovente per i nostri piedi lo sarà anche per i sensibili polpastrelli dei nostri amici a quattro zampe. Attenzione quindi alle passeggiate in città. Tra le mete preferiamo i parchi ombreggiati: gli alberi e i pergolati permettono a te e al tuo cane di godervi il fresco mentre camminate; decisamente meglio rispetto alle strade asfaltate!

Se il cane mostra segni di un colpo di calore – pelle che scotta, andaturabarcollante, respiro affannoso – la prima cosa da fare è spostarlo dal sole e abbassare la sua temperatura corporea bagnandolo con acqua con un panno o con le mani, senza immergerlo, su tutto il corpo e specialmente sul collo, sotto la testa e sull’addome. L’intervento più saggio dopo queste azioni è in ogni caso portare l’animale il prima possibile in un centro veterinario attrezzato.

Attenzione anche alle scottature solari. È possibile proteggere i nostri animali domestici applicando una crema solare ad alta protezione alle estremità bianche e sulle punte delle orecchie prima di farli uscire.

Un angolo fresco è importante per proteggere il nostro animale dal caldo: dovrà essere sempre accessibile e areato. Per esempio, nel caso in cui il cane o il gatto siano abituati a stare all’aperto, assicuratevi che abbiano a loro disposizione un luogo in cui riposarsi all’ombra.

Soprattutto durante i mesi estivi, è di primaria importanza che la ciotola dei nostri animali sia sempre piena di acqua fresca e a loro disposizione.

Roma Capitale è intervenuta, dettando regole specifiche riguardo gli animali ricoverati presso i canili rifugio comunali, che nel periodo estivo caratterizzato dalle alte temperature potranno accedere alle aree di sgambamento ed alle passeggiate evitando le ore più calde.

Anche per i cavalli delle “botticelle” sono state approntate precauzioni ulteriori, con l’Ordinanza del Sindaco n. 75 del 28 giugno 2023 è stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale dalle ore 11,00 alle ore 18,00 nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3.

Queste le indicazioni del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali