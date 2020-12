AMA: centri di raccolta aperti. 2.000 operatori al lavoro a capodanno 

Ama, d’intesa e in coordinamento con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo per garantire anche a Capodanno i servizi di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, nel pieno rispetto delle norme adottate dall’azienda a tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19. Nella sola giornata di venerdì 1 gennaio 2021, saranno complessivamente in servizio oltre 2.000 addetti tra operatori, autisti e preposti.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Saranno assicurati servizi di pulizia, raccolta stradale e “porta a porta” come da calendario nei quindici municipi. In particolare, saranno attive in via straordinaria il primo gennaio con orario 7 – 11, le 32 piazzole multi-frazione per la raccolta differenziata in I municipio. Le officine aziendali saranno aperte per assicurare le attività di manutenzione dei veicoli.

Sarà attivo anche a Capodanno il TMB AMA di via di Rocca Cencia per il trattamento dei rifiuti indifferenziati raccolti. In funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti alimentari e organici a Maccarese; multimateriale a Rocca Cencia e Ponte Malnome).

Per dare la possibilità ai cittadini romani di disfarsi dei materiali ingombranti anche l’ultimo giorno dell’anno, giovedì 31 dicembre i Centri di Raccolta aziendali rimarranno aperti la mattina. Saranno invece chiusi il primo gennaio.

Per eventuali segnalazioni, è a disposizione dei cittadini il Pronto Intervento Ama, attivo 24 ore su 24, ai numeri 0651693339/3340/3341.