“Ama di Municipio”, incontri per ascolto esigenze territori

Il progetto delle “AMA di Municipio” entra nella prima fase esecutiva. Ne dà informazione l’azienda in una nota. Sono iniziati infatti ieri, nella sede dell’Assessorato capitolino competente (Ambiente e Ciclo dei Rifiuti), gli incontri tra responsabili e tecnici delle AMA di Municipio e gli amministratori locali. Obiettivo, ascoltare e verificare le esigenze specifiche dei vari territori serviti.

Il primo incontro, cui ha partecipato tra gli altri il dirigente neo-responsabile delle AMA di Municipio, Leslie Capone, ha coinvolto gli amministratori dei Municipi IV, V, VI e VII (area est).

Nei prossimi giorni sarà la volta delle esigenze e priorità di altre aree: ovest (Municipi XI, XII, XIII), sud (Municipi VIII, IX, X), centro (Municipi I e II) e nord (Municipi III, XIV, XV).

Il progetto delle AMA di Municipio – spiega la nota aziendale – “mira, prima di tutto, ad assicurare l’efficacia dei processi e la rapidità dei flussi informativi; a rafforzare il rapporto diretto con le istituzioni decentrate; a supportare i vari stakeholder nella conoscenza delle differenti declinazioni dei servizi core business; a creare un proficuo e veloce interscambio per la risoluzione di eventuali criticità rilevate sul territorio e, infine, ad avere un coordinamento unitario e una visione di insieme.

Per l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, “si avvia ufficialmente il progetto di riorganizzazione di AMA su base territoriale, sul quale puntiamo molto per migliorare l’efficienza complessiva dell’azienda nello svolgimento dei suoi compiti. Il confronto con gli amministratori locali – a partire dagli incontri previsti in questi giorni – servirà ad allineare progressivamente la richiesta di servizi proveniente dai diversi quartieri con la capacità di risposta operativa delle articolazioni territoriali dell’azienda, in modo da ottimizzare nel tempo prestazioni e risultati”.

“Questi incontri di ascolto sono fondamentali per dare seguito a un progetto che intende rimettere al centro i cittadini in un dialogo continuo con tutti gli stakeholder istituzionali”, sottolinea il presidente di AMA S.p.A. Daniele Pace. “Le AMA di Municipio saranno le nostre sentinelle del decoro e ci permetteranno di assicurare un servizio di igiene urbana ancora più adeguato e rispondente alle esigenze e alle peculiarità di ogni singola realtà locale”