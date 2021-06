Ama, Figliomeni (FDI): città sommersa dai rifiuti e sconfitti davanti alla Giustizia

“Ricordiamo ancora tutti i cinque stelle delle origini con il loro giustizialismo esasperato. Un giustizialismo che ebbe il suo culmine con la presentazione delle arance in Campidoglio. Ebbene, la storia dopo cinque anni ci dice che l’azione della Giunta Raggi, nelle sue diverse sfaccettature, è stata spesso bocciata dalla magistratura. Ultimo esempio è quello di con l’assoluzione dell’ex amministratrice unica di AMA dall’accusa di danno erariale e condannato l’azienda al pagamento di una somma di denaro alla professionista. Ironia della sorte, l’ultimo bilancio approvato dall’azienda fu quello presentato dalla stessa. Un’altra sconfitta per il Sindaco Raggi visto che aveva autorizzato l’azienda a costituirsi in giudizio invece di preoccuparsi come risolvere il gravissimo problema delle montagne di spazzatura presenti a Roma. Un altro esempio di quanto tempo si è perso, di quanto cose si potevano e dovevano fare e che invece non si è fatto nulla mentre la città è sommersa dai rifiuti.”