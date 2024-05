AMA il tuo quartiere, i punti raccolta di Sabato 11 e Domenica 12 Maggio

Ama organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 11 e Domenica 12 dalle 8 alle 12:30 postazioni nei Municipi II, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV: gli appuntamenti e i materiali conferibili.

Municipio II – 11 Maggio

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo: Legno, Metallo, Ingombranti, Sfalci e Potature, RAEE.

Municipio V – 12 Maggio

Via dell’Incoronata (angolo viale Alessandrino): Ingombranti, Legno, Metalli, RAEE.

Municipio VI – 11 Maggio

Largo Gennaro Boltri: Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

Municipio VIII – 12 Maggio

Via dell’Accademia Peloritana (parcheggio): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio IX – 11 Maggio

Trigoria – Via Guglielmo Guasta – (area Parcheggio): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e potature.

Municipio XI – 11 Maggio

Stazione Ponte Galeria (area parcheggio): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e potature.

Municipio XII – 11 Maggio

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature.

Municipio XIII – 11 Maggio

Via Vezio Crisafulli (angolo Via Luca Passi – Val Cannuta): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e potature.

Municipio XIV – 12 Maggio

Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio): Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE.

Municipio XV – 12 Maggio

Via Marino Dalmonte – Cesano: oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Tutte le informazioni aggiornate sulla raccolta gratuite di rifiuti ingombranti e particolari .



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati