AMA il tuo quartiere, i punti raccolta di Sabato 4 e Domenica 5 Maggio

Ama organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 4 e Domenica 5 dalle 8 alle 12:30 postazioni nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIV: gli appuntamenti e i materiali conferibili.

Municipio I – 4 Maggio

– Piazza Vittorio: legno, ingombranti, metalli, RAEE

Municipio II – 5 Maggio

– Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo): oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio III – 4 Maggio

– Via Salaria 1501: ingombranti, legno, metalli, RAEE, sfalci e potature.

Municipio IV – 5 Maggio

– Via Cesare Spellanzon: oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)

– Via Siro Solazzi: oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio V – 4 Maggio

– Piazzale Pino Pascali: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature

Municipio VI

– 4 Maggio – Largo Gennaro Boltri: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature

– 5 Maggio – Via Ambrogio Necchi (parcheggio Grotte Celoni): oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner

– 5 Maggio – Via Francesco Caltagirone: oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio VII – 4 Maggio

– Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature

Municipio VIII – 5 Maggio

– Via Benedetto Croce: oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio X – 5 Maggio

– Via Erminio Macario: oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XI – 4 Maggio

– Via Pian due Torri angolo via Pescaglia (area parcheggio): legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature

Municipio XII – 5 Maggio

– Piazza San Giovanni di Dio (area mercato): oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)

– Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81): oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XIV – 5 Maggio

– Via Ruggero Orlando: oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)

– Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi area mercato: oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Tutte le informazioni utili sulla raccolta gratuite di rifiuti ingombranti e particolari

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati