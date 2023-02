Ama, la raccolta rifiuti ingombranti nei municipi pari slitta al 5 marzo

L’appuntamento di domenica 26 febbraio nei municipi pari con la campagna “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del riciclo”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il TGR Lazio, slitta alla domenica successiva, 5 marzo.

Il rinvio si rende necessario per la concomitanza con la domenica ecologica disposta dall’Amministrazione di Roma Capitale, che per domenica 26 febbraio prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (Piano generale del traffico urbano).

Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra.

Gli utenti possono utilizzare i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio “Riciclacasa”, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume e prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo online sul sito web di AMA.

Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e particolari si trovano su www.amaroma.it o contattando il numero verde dell’azienda: 800 867 035.