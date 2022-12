Ama: per tutto dicembre, 2 ecostazioni per raccolta gratuita rifiuti ingombranti in VI Municipio

Da ieri, 12 dicembre 2022, i cittadini del VI Municipio hanno a disposizione 2 postazioni per la raccolta gratuita di rifiuti ingombranti e piccoli oggetti in legno, posizionate in via Casale Cerroncino (area parcheggio) e in via di Tor Bella Monaca (ingresso dal parcheggio di via del Fuoco Sacro). Le due postazioni, aperte tutti i giorni feriali dalle 7 alle 12, rimarranno attive per tutto il mese di dicembre.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

L’accesso a queste “Ecostazioni” straordinarie, allestite per la raccolta degli oggetti in legno e dei cosiddetti rifiuti ingombranti (mobili, armadi, sedie, divani, tavoli, materassi, ecc.), che per le loro dimensioni non devono essere conferiti assolutamente nei cassonetti stradali, è consentito ai soli cittadini privati. Per motivi logistici, non è invece possibile conferire i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, televisori, frigoriferi, condizionatori, ecc.), oltre a inerti e calcinacci, sfalci e potature, rifiuti “particolari” (batterie auto, farmaci, pile, contenitori con residui di vernici e solventi, ecc.), materiali per i quali si rimanda ai Centri di Raccolta fissi AMA, al ritiro a domicilio su prenotazione e agli altri canali attivi.

L’iniziativa è tesa ad offrire ai residenti punti di raccolta di prossimità per intercettare quantitativi sempre maggiori di materiali da avviare a riciclo e recupero, evitando il triste fenomeno dei rifiuti ingombranti abbandonati su strada e garantendo condizioni di decoro sempre migliori.

AMA ricorda che, per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, è possibile ricorrere anche al servizio “Riciclacasa”, gratuito per le utenze domestiche fino a 2 metri cubi e fornito su appuntamento. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o compilare il modulo di richiesta sul sito web www.amaroma.it.