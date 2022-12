Amicizia di paese o di borgata

Questa mattina ho cercato nella mia mente, nelle mie carte, nei miei file elettronici, un biglietto di Natale da inviare alle persone a me vicine, per augurare il Buon Natale.

Vicino a via Valmontone, Centocelle, nella mia camminata mattutina, ho incontrato due anziani seduti su un muretto.

Uno di loro con il bastone di legno, mentre parlano e sorridono.

Ho scattato la mia foto e l’ho poi trasformata, con il PC, in un bel ritratto/disegno.

Ho cambiato, in parte, l’abbigliamento, portandolo alla primavera e ho scritto una dedica con grafia corsiva di qualche anno fa.

Ho anche imitato la ZETA nel minuscolo, in uso alla mia scuola elementare.

Non ho trovato la cartolina, l’ho predisposta:

Amicizia, non è una persona che serve, ma una persona a cui vuoi bene.

L’amicizia per il bambino: è un bimbo che ti vuole bene, è un bimbo con cui giocare, è una bimba che sposeresti, è una bimba o un bimbo a cui piacciono le stesse cose che piacciono all’altro bambino.

L’amicizia per un adolescente: è nella socialità, nel gruppo, nello scambio di esperienze comuni..

Con un amico si cresce, si matura, si trova la propria strada e la propria identità.

L’amicizia tra adulti, sempre più difficile fare nuove conoscenze.

Le giornate sono piene, il lavoro e gli impegni occupano gran parte del nostro tempo e le occasioni per trovare nuovi amici sembrano diminuire.

Anche i rapporti adolescenziali possono allentarsi a causa del troppo impegno, chi non si fa più vedere, chi è via per lavoro, chi si è trasferito, chi cambia carattere, chi frequenta le amicizie del partner

L’amicizia tra anziani: utile ed essenziale alla vita.

Rigenera il cuore e non ti fa sentire solo, anche quando fisicamente lo sei.

Anche quando si è costretti a rimanere a casa, l’amicizia è un ponte con le persone che ti stanno a cuore e non conosce la lontananza.

Buon Natale, amico mio.