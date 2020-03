“Noi di Ecoitaliasolidale con Giuliana Salce, campionessa del mondo di marcia e Piergiorgio Benvenuti, Presidente dell’Associazione e Cintura Nera di Judo, II Dan, lanciamo l’hashtag ” Anche da casa con lo sport per sconfiggere il coronavirus ” invitando tutti a praticare almeno 30 minuti al giorno di attività sportiva presso la propria abitazione.

“Rimaniamo in casa, ma in forma, con semplici esercizi a corpo libero, magari coinvolgendo l’intero nucleo familiare con cui viviamo. Una costante attività fisica rende il processo di difesa più efficace, perché i parametri immunologici migliorano la risposta dei linfociti contro i virus e l’azione fagocitaria di macrofagi e neutrofili aumenta. Continuare a muoversi rende più attivo il sistema immunitario – proseguono Salce e Benvenuti – e di conseguenza migliora la protezione contro i virus.

“Assolutamente a casa per sconfiggere il Coronavirus ma senza fermarci, praticando sport e rimanere in buona salute, con le difese immunitarie che funzionano correttamente. Fare sport, con rigore e continuità, senza inutili abbuffate e mangiate eccessive, per passare più tempo non solamente adagiati sul divano o davanti i videogiochi, per affrontare con energia e serenità questo momento difficile ed essere pronti dopo l’emergenza coronavirus – concludono Salce e Benvenuti – a riprendere in forma la nostra vita”.