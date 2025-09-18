Ancora incerti i tempi per la riapertura di via degli Angeli

Salta ancora la Commissione congiunta Lavori Pubblici e Commercio chiamata a discutere sulla riapertura di via degli Angeli.

Dopo il rinvio della scorsa settimana per l’assenza dei tecnici, i presidenti Butitta e Pietrosanti avevano inviato al direttore della UOT una lettera di protesta, annunciando una nuova convocazione.

All’ordine del giorno: chiarire i tempi per la riparazione della rete fognaria danneggiata, che a febbraio 2025 ha causato una voragine sull’asfalto e la conseguente chiusura della strada.

Una chiusura che da mesi crea disagi: automobilisti costretti a deviazioni tra Torpignattara e Quadraro, traffico appesantito, attività commerciali e artigianali penalizzate.

Anche la seconda seduta però è saltata: il 16 settembre i tecnici non si sono presentati né hanno comunicato l’assenza.

Un atteggiamento che i presidenti definiscono grave e che hanno segnalato al Segretariato Generale, denunciando la mancanza di collaborazione che li espone a figuracce di fronte ai cittadini in attesa di risposte.

