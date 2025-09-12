Municipio V, salta una importante commissione congiunta LL.PP e Commercio

Tutte le nostre aspettative di poter partecipare ad una Commissione in presenza decisa dai presidenti della LL.PP e Commercio per discutere sulla chiusura al traffico veicolare ormai da oltre sette mesi di via degli Angeli a causa di una depressione della sede stradale dovuta alla rottura ad oltre 12 metri di profondità di un tratto della rete fognaria, si sono volatilizzate a causa del forfait dei tecnici della UOT.

Un forfait che ha preso alla sprovvista i commissari a cui tanti cittadini e commercianti si rivolgono da mesi per conoscere il ripristino della viabilità che sta creando seri problemi, da quelli meramente commerciali a quelli di inquinamento dovuto al fatto che da via di Centocelle per arrivare via Tuscolana ci si deve destreggiare tra via G. Cardinali e l’acquedotto Alessandrino, prima di una forzata sosta e immettersi su via di Torpignattara.

Invece niente e forse perché disabituati ad operare in presenza da mesi a causa di un lavoro svolto esclusivamente online, nessuno si è presentato e cosa ancora più grave, nessuno si è preso la briga di avvertire.

Purtroppo il non partecipare e fatto saltare la commissione che è bene ricordare ha un dato costo niente male, ha indotto i commissari a prendere carta e penna, segnalando sia ai direttori dell’unità tecnica e amministrativa, oltre che al presidente del consiglio e a quello municipale un “incidente” affinché non abbia più a ripetersi.

Noi di AbitareA eravamo presenti per partecipare finalmente ad una seduta di commissione in presenza per segnalare la depressione dell’asfalto su via delle Acacie che da oltre cinque mesi obbliga gli automobilisti ad una pericolosa glnkana tra le intersezioni di via delle Celidonie e via delle Betulle.

Segnalazione che abbiamo comunque fatto essendo la commissione valida anche se deficitaria del supporto tecnico.

Comunque i presidenti Buttitta e Pietrosanti vista l’importanza del tema in discussione hanno disposto per una nuova convocazione a cui ovviamente parteciperemo.

