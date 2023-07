Ancora un intervento di pulizia straordinaria fatta dai Volontari di Retake Gordiani/Collatino

Per quanto riguarda il decoro e la pulizia di aree verdi su sede stradale e giardini va ringraziato il mini esercito formato dai volontari di Retake.

Ed ecco che, dopo via delle Betulle e lo Square centrale di via Federico Delpino a finire sotto le loro scope e nei sacchi forniti da Ama SpA è stata la “monnezza”, lattine e bottiglie disseminate in quantità industriale e accumulate in viale Irpinia a causa anche di un inesistente Servizio Giardini municipale, cosa ampiamente documentata nei nostri servizi, che si sa, nascono sempre da segnalazioni fatte da un sempre maggior numero di cittadini stanchi di dover frequentare luoghi sudici e degradati.

Nell’afoso pomeriggio del 25 luglio 2023 il Gruppo Retake Gordiani/Collatino con otto volontari ha sostenuto la vulcanica coordinatrice Sonia Cineroni ed ha raccolto ed eliminato decine di sacchi di rifiuti a cui provvederà Ama per la fase di smaltimento.

Nella squadra della Cineroni anche tre ragazzi romani/cinesi, una cosa davvero bella e significativa, visto anche che l’eliminazione delle erbe infestanti sul marciapiede antistante la sede dello SPI Cgil era stata fatta la scorsa settimana da un immigrato nigeriano.

Non ci resta che aspettare qualcosa di positivo eseguito dal Servizio Giardini municipale… Noi vorremmo tanto raccontarlo ai nostri lettori.