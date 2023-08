Anna Foglietta e lo schifo del Parco della Resistenza, e non solo…

L’attrice romana Anna Foglietta si è trasformata in reporter perché non ne poteva più di vedere la sua amata città natale così sudicia; “lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona”.

Per iniziare questo suo tour ha scelto il profondo degrado del Parco della Resistenza sottolineando come questo sia in una zona centrale di Roma e di come anche gli altri parchi della città eterna siano in condizioni spesso simili.

Durante la breve ripresa video del 21 agosto 2023 Anna Foglietta ha sottolineato come sia impossibile “portare qui i miei figli a giocare ma mi fa schifo soltanto entrarci”.

E pensare che solo l’11 luglio all’interno proprio del Parco della Resistenza era stata inaugurata una nuova area ludica.

“Io devo capire per quale ragione la mia città deve essere ridotta in questo stato, vergognoso.

Parlare anche con i turisti – conclude Foglietta in un misto tra sconforto e frustrazione – è diventato imbarazzante; perché un turista che viene qui a Roma ti dice che la prossima volta non potrà consigliarlo”.

Roma 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona. #orabasta @Roma @gualtierieurope pic.twitter.com/KzJDaBBdJt — anna foglietta (@anna_foglietta) August 21, 2023