Apertura straordinaria di Villa Barattolo a Rocca di Papa

In occasione delle giornate straordinarie di apertura delle “Dimore storiche” del Lazio, sabato 2 dicembre 2023, Villa Barattolo (a Rocca di Papa – RM), sede del Parco regionale dei Castelli Romani, verrà aperta al pubblico.

Saranno 84 i luoghi distribuiti nelle 5 Province regionali visitabili gratuitamente nel fine settimana, luoghi di valore storico-artistico, che fanno parte del nostro patrimonio culturale. Villa Barattolo, costruita all’inizio del 1900, è situata in una zona detta “Villini” perché agli inizi del secolo scorso era contraddistinta da due file di villini liberty collocati ai lati di un giardino pubblico, considerata zona residenziale estiva di parte della capitale. Caratterizzata dall’ampia balaustra in stile liberty e la doppia scala d’entrata, la strutturata si sviluppa su tre piani, per un totale di circa mille metri quadrati, ha un grande terrazzo che offre un panorama suggestivo verso il mare, Roma e Tuscolo. Alla Villa è annesso un parco di 7.500 metri quadrati.

Villa Barattolo si potrà visitare sabato 2 dicembre dalle 9:00 alle 13:00, seguendo i seguenti orari: 9:30; 10:30; 11:30; 12:30. Le visite guidate tenute dal personale dell’Ente insieme ai volontari del Servizio Civile Universale, sono aperte ad un massimo di 20 persone per gruppo ed avranno la durata di 30/40 minuti. Per informazioni si può contattare l’Ente Parco al numero 069479931.

Informazioni utili per raggiungere Villa Barattolo